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Іран захопив танкер під південнокорейським прапором у Перській затоці

Вівторок, 5 січня 2021, 01:24

Корпус вартових Ісламської революції захопив танкер для перевезення хімічних речовин під південнокорейським прапором у водах Перської затоки.

Джерело: Reuters

Деталі: Інцидент трапився на тлі напруженості між країнами. Причиною якої слугувало замороження іранських коштів у південнокорейських банках через американські санкції.

Південна Корея підтвердила захоплення екіпажу танкера у водах біля Оману. Там вимагають звільнити судно разом із затриманими. Загалом на танкері перебуває 20 членів екіпажу, 5 із яких – громадяни Південної Кореї. 

Водночас, Тегеран звинуватив судно у "забрудненні навколишнього середовища та хімічному забрудненні Перської затоки". 

Українська правда


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