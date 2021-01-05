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Засновника Alibaba після критики влади Китаю не бачили два місяці

Вівторок, 5 січня 2021, 02:19

Китайського мільярдера Джека Ма не бачили на публіці два місяці. Раніше на форумі в Шанхаї він розкритикував китайську регуляторну систему.

Джерело: Business Insider

Деталі: Форум, на якому виступав засновник однієї із найбільших торговельних платформ Alibaba, відбувся наприкінці жовтня. 

На ньому Джек Ма розкритикував міжнародні фінансові норми, якими послуговується Китай. На його думку, влада використовує "вчорашні методи для регулювання майбутнього". 

Зазначається, що наприкінці листопада китайські регуляторні органи почали антимонопольне розслідування щодо Alibaba. 

Водночас, Financial Times зазначає, що Ма був присутній на шоу талантів у листопаді. Проте на запит Business Insider представник мільярдера заявив, що колись найбагатша людина Китаю більше не буде в жюрі конкурсу. 

"Нам нема чого додати про це", – відповіли у засновник Alibaba щодо його місця перебування. 

Відомо, що Ма вже більше не очолює рейтинг найбільш багатих китайців, оскільки за останні два місяці його статки зменшились на 12 мільярдів доларів через посилення Китаєм правил для фінтех-індустрії. Наразі він займає четверте місце у рейтингу найбагатших людей Китаю відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg.

Українська правда


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