Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протест турецьких студентів проти призначення ректора переріс у зіткнення з поліцією

Вівторок, 5 січня 2021, 04:09
Фото: Reuters

Студентський протест проти призначення президентом Тайїпом Ердоганом нового ректора одного із найкращих університетів країни обернувся зіткненнями із поліцією. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Мова йде про Босфорський університет в Стамбулі. Указом президента його ректором призначили Меліха Булу, який має докторський ступінь в управлінні бізнесом. 

 

Студенти вважають, що процес призначення був недемократичним. Їх невдоволення підтримали і вчені. Із оприлюднених фото у соцмережах видно, що протестувальники вимагають відставки новопризначеного ректора. "Нам не потрібен ректор, якого призначила держава", – скандували учасники акцій. 

Група студентів, якій вдалось потрапити в кампус, заблокувала одну із будівель університету. 

Зіткнення між силовиками та мітингарями відбулись біля входу до закладу освіти. 

За повідомленням турецьких ЗМІ, Булу балотувався до парламенту від президентської партії на виборах 2015 року. Він є першим ректором, якого обрала не університетська спільнота.

У заяві студентів йдеться, що таке призначення порушує не лише академічну свободу та наукову автономію, а я демократичні цінності Босфорського університету.

Українська правда
Теми: Туреччинастуденти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Плівки КДБ Білорусі щодо Шеремета: викривач готовий свідчити в ОГПУ 

"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році

доповненоМВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства

Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського

З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів

Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Усі новини...
Туреччина
На віллі в Туреччині знайшли мертвою українку - МЗС
У Туреччині затримали 260 осіб за підозрою у підготовці терактів на Новий рік
Туреччина посилила правила перетину кордону у зв'язку з пандемією
Останні новини
05:01
Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів
04:09
ФотоПротест турецьких студентів проти призначення ректора переріс у зіткнення з поліцією
03:15
Саудівська Аравія відкрила кордони із Катаром після трьох років конфлікту
02:19
Засновника Alibaba після критики влади Китаю не бачили два місяці
01:24
Іран захопив танкер під південнокорейським прапором у Перській затоці
00:35
Плівки КДБ Білорусі щодо Шеремета: викривач готовий свідчити в ОГПУ 
23:56
У штаті Нью-Йорк – перший випадок мутованого коронавірусу
23:29
США звинувачують Іран у "ядерному вимаганні"
23:01
У Європі склали рейтинг провалів російських пропагандистів
22:31
В Англії вводять новий локдаун через новий штам коронавірусу
Усі новини...