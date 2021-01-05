Протест турецьких студентів проти призначення ректора переріс у зіткнення з поліцією

Студентський протест проти призначення президентом Таїпом Ердоганом нового ректора одного із найкращих університетів країни обернувся зіткненнями із поліцією.

Джерело: Reuters

Деталі: Мова йде про Босфорський університет в Стамбулі. Указом президента його ректором призначили Меліха Булу, який має докторський ступінь в управлінні бізнесом.

Студенти вважають, що процес призначення був недемократичним. Їх невдоволення підтримали і вчені. Із оприлюднених фото у соцмережах видно, що протестувальники вимагають відставки новопризначеного ректора. "Нам не потрібен ректор, якого призначила держава", – скандували учасники акцій.

Група студентів, якій вдалось потрапити в кампус, заблокувала одну із будівель університету.

Зіткнення між силовиками та мітингарями відбулись біля входу до закладу освіти.

За повідомленням турецьких ЗМІ, Булу балотувався до парламенту від президентської партії на виборах 2015 року. Він є першим ректором, якого обрала не університетська спільнота.

У заяві студентів йдеться, що таке призначення порушує не лише академічну свободу та наукову автономію, а я демократичні цінності Босфорського університету.