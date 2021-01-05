Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів

За минулу добу було підтверджено 534 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, загалом у світі вже виявили більше 86 мільйонів інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих традиційно виявили в США – 190 тисяч. Велика Британія продовжує фіксувати рекордну кількість випадків. На минулу добу припало понад 58 тисяч заражень.

Росія, за офіційними даними, опинилась на 3 позиції серед держав світу за кількістю нових хворих – більше 23 тисяч.

Україна опинилась у компанії із такими країнами як Франція, Португалія та Польща. Там також за минулу добу підтвердили більше 4 тисяч випадків захворювання.

Окрім того, за цей період від ускладнень коронавірусу померли 9023 особи.

За весь час пандемії загинули 1 мільйон 860 тисяч хворих, одужали – більше 61 мільйона осіб. Наразі лікуються понад 23 мільйони осіб.

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