Співробітники компанії Google Alphabet Inc створити профспілку для захисту своїх прав та дотримання етичних норм ведення бізнесу.

Джерело: Reuters

Деталі: До її складу наразі увійшли більше 200 осіб. Лідери об’єднання вже заявили, що члени організації будуть платити внески. Останні підуть на супутні витрати, юридичну підтримку та зарплати у випадку страйків. Окрім того, йдеться в їх заяві, що діяльність профспілки буде спрямована на захист прав робітників, справедливу оплату праці та боротьбу із дискримінацією.

Наразі профспілка має на меті розбудовувати свою організацію та доєднатись до Об’єднання працівників зв’язку США.

Створення об’єднання співробітників компанії відбувається на тлі виступів окремих працівників щодо умов роботи в Google.

Зазначається, що це перша профспілка серед працівників технологічних компаній.