За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли

Станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали - 13 850 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров′я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За попередню добу в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 280 осіб;

летальних випадків – 202;

одужало – 13 850 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб; одужало – 747 408 осіб; летальних випадків – 19 129; проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.