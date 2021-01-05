Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли

Вівторок, 5 січня 2021, 07:25
За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли

Станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали - 13 850 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров′я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За попередню добу в Україні зафіксовано 5 334 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 280 осіб;
  • летальних випадків – 202;
  • одужало – 13 850 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).
 

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб; одужало – 747 408 осіб; летальних випадків – 19 129; проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
Усі новини...
Реклама: