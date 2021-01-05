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На Донбасі 38 тисяч громадян залишилися без води

Вівторок, 5 січня 2021, 10:38

Через прорив водогону на Донбасі близько 38 тисяч громадян у 5 населених пунктах залишилися без водопостачання.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 4 січня на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк" стався порив.

Внаслідок прориву без води залишились міста Торецьк, Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка (близько 38 тис. мешканців).

Відзначається, що для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Станом на ранок 5 січня бригади КП "Компанія "Вода Донбасу" продовжують роботи по відновленню водопостачання.

Українська правда
Теми: ДонбасводаДСНС


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