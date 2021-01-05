У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Джерело: результати січневого опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Зеленський все ще очолює президентський рейтинг.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

У другому турі Зеленський зустрівся би не з попереднім президентом Петром Порошенком, а з представником "ОПЗЖ" Юрієм Бойком за якого готові проголосувати 16,6% українців.

За Порошенка готові віддати голоси 13,3% громадян, за Юлію Тимошенко – 10,5%, Ігоря Смешка – 6,4%, Володимира Гройсмана – 6,1%, Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%.

Дослідження проводилося соцгрупою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,0%