Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування

Вівторок, 5 січня 2021, 10:34
У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у другому турі зустрілися чинний президент Володимир Зеленський і нардеп від "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Джерело: результати січневого опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Зеленський все ще очолює президентський рейтинг.

Так, якби вибори відбулися найближчим часом, то чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

У другому турі Зеленський зустрівся би не з попереднім президентом Петром Порошенком, а з представником "ОПЗЖ" Юрієм Бойком за якого готові проголосувати 16,6% українців.

За Порошенка готові віддати голоси 13,3% громадян, за Юлію Тимошенко – 10,5%, Ігоря Смешка – 6,4%, Володимира Гройсмана – 6,1%, Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%.

 

Дослідження проводилося соцгрупою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,0%

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: опитуванняЗеленськийпрезидентПорошенкоБойко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
опитування
Українці на 80% довіряють Зеленському і на 95% – ЗСУ
Майже третина росіян підтримують дії Пригожина – опитування
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: