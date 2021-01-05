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Зеленський очолює рейтинг довіри, а Порошенко – недовіри – Рейтинг

Вівторок, 5 січня 2021, 12:29

Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри: йому довіряють 41% українців, не довіряють – 54%.

Джерело: результати січневого опитування соцгрупи "Рейтинг

Деталі: Крім того, 29% опитаних довіряють голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, 37% – не довіряють (29% – його не знають).

Представнику "ОПЗЖ" Юрію Бойку  довіряють – 27%, не довіряють – 55%, ще 12% його не знають.

Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 69%.

Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 23% респондентів, а 73% - не довіряють.

 

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, більше чверті не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Дослідження проводилося соцгрупою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 2,0%.

Українська правда
Теми: опитуваннярейтингЗеленськийПорошенко


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