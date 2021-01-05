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Свіжий рейтинг партій: "слуг" від ОПЗЖ відділяє лише 4%

Вівторок, 5 січня 2021, 12:38

У трійці лідерів парламентського рейтингу – партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Якби вибори відбулися найближчим часом, то:

  1. партію "Слуга народу" підтримали б 21,6% тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором;
  2. партію "Опозиційна платформа – За життя" - 17,4%;
  3. партію "Європейська солідарність" – 14,5%;
  4. партію "Батьківщина" – 10,9%;
  5. партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,7%;
  6. Радикальну партію – 5,6%.

Інші партії набрали б менше п'ятивідсоткового прохідного бар'єра: "За майбутнє" – 3,7%, "Свобода" – 3,2%, УДАР Віталія Кличка – 3,1%, Партія Шарія – 2,9%, "Голос" та "Сила і честь" – по 2,8%, "Наш край" – 2,2%.

 

Якщо подивитися на динаміку у період з минулих парламентських виборів, то помітно, що "Слуга народу" істотно втратила позиції в рейтингу, в інших ситуація майже не змінилася.

 

Опитування проводилось 2-4 січня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Українська правда
Теми: партіїВерховна Радаопитуваннявибори


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