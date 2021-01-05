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2020 рік у Києві виявився найтеплішим за 140 років

Вівторок, 5 січня 2021, 12:52

За даними кліматологів, попередній 2020 рік у Києві виявився найтеплішим з 1881 року.  

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції, середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,9°С, що на 3,2°С перевищує кліматичну норму.

Повідомляється, що таким чином 2020 рік виявився рекордно теплим з 1881 року.

Зокрема, 11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму.

Найбільші відхилення від багаторічних показників були у січні, лютому, березні минулого року.

Найхолодніше було 7 грудня - мінус 9,5°С, найспекотніше – 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°С.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні – 12.

Опадів випало 580 мм - 89 % кліматичної норми. Водночас, вони розподілились дуже нерівномірно – понад дві місячні норми у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини кліматичної норми.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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