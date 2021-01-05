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Близького соратника Порошенка викликали на допит в НАБУ

Вівторок, 5 січня 2021, 13:51

Колишнього депутата Верховної Ради і близького соратника експрезидента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка – викликали на допит у Національному антикорупційному бюро у справі про видачу за заниженою вартістю спецдозволу на користування державними надрами у Полтавській області.

Джерело: сайт НАБУ

Дослівно: "З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича…"

Деталі: Кононенку необхідно прибути 11 січня на 10:00 до старшого детектива Олега Коцюби "для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні".

У НАБУ повідомили, що йдеться про справу, відкриту 2 березня 2018 року, щодо зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення.

 

Як повідомляла Українська правда, ця справа стосується видачі за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами у Полтавській області фірмою "Аркона Газ-Енергія".

Журналісти-розслідувачі пов’язували видачу цього дозволу з оточенням Порошенка, зокрема з Кононенком.

Зараз Кононенка немає в Україні.

Українська правда
Теми: КононенкоПорошенкоНАБУ


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