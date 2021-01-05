Експерти ВООЗ відправляться в Китай у пошуках походження COVID-19

Група експертів ВООЗ планує відправитися в Китай для вивчення походження коронавіруса, який вперше з'явився в місті Ухань в грудні 2019 року.

Джерело: AFP

Деталі: Відзначається, що через рік після початку пандемії експерти ВООЗ повинні прибути в Китай з "вельми політизованим візитом" для вивчення витоків коронавірусу.

Навколо поїздки панують розмови про приховування, змову і побоювання з приводу обману.

Раніше Пекін відкладав доступ незалежних експертів в Китай для з'ясування причин пандемії, не бажаючи погоджуватися на розслідування.

Але тепер ВООЗ заявляє, що Китай надав дозвіл на візит своїх експертів, і очікується, що найближчим часом туди прибуде група з 10 осіб з візитом на 5 або 6 тижнів, включаючи 2 тижні, проведені в карантині.

Китайська влада цього тижня відмовилися підтвердити точні дати і деталі візиту.

Нагадаємо: