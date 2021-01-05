Експерти ВООЗ відправляться в Китай у пошуках походження COVID-19
Група експертів ВООЗ планує відправитися в Китай для вивчення походження коронавіруса, який вперше з'явився в місті Ухань в грудні 2019 року.
Джерело: AFP
Деталі: Відзначається, що через рік після початку пандемії експерти ВООЗ повинні прибути в Китай з "вельми політизованим візитом" для вивчення витоків коронавірусу.
Навколо поїздки панують розмови про приховування, змову і побоювання з приводу обману.
Раніше Пекін відкладав доступ незалежних експертів в Китай для з'ясування причин пандемії, не бажаючи погоджуватися на розслідування.
Але тепер ВООЗ заявляє, що Китай надав дозвіл на візит своїх експертів, і очікується, що найближчим часом туди прибуде група з 10 осіб з візитом на 5 або 6 тижнів, включаючи 2 тижні, проведені в карантині.
Китайська влада цього тижня відмовилися підтвердити точні дати і деталі візиту.
Нагадаємо:
- COVID-19 був вперше був виявлений в місті Ухань (Китай) в кінці 2019 року.
- Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
- У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.