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Уряд Франції після хвилі критики пообіцяв пришвидшити вакцинацію

Вівторок, 5 січня 2021, 16:40

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив про розширення, прискорення та спрощення програми вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За його словами, найближчим часом буде значно збільшено кількість центрів вакцинації, а також розширено список категорій осіб, яким може бути доступна вакцина.

На тлі критики і звинувачень в повільності програми вакцинації Олів'є Веран оголосив, що Франція в найближчі дні наздожене своїх сусідів. 

За його словами, в понеділок щеплення отримали понад дві тисячі осіб, а в найближчі дні число щеплених буде збільшуватися "по експоненті".

Веран оголосив, що до категорій тих, хто може отримати ін'єкцію препарату Pfizer/BioNTech, додалися рятувальники і соціальні працівники старші 50 років. 

До кінця січня, за його словами, всі жителі Франції старші 75 років зможуть зробити щеплення. Йдеться про приблизно п'ять мільйонів осіб. До цього щеплення робили тільки жителям будинків для літніх людей та медичним працівникам старшим 50 років.

Французи, які бажають зробити щеплення, незабаром зможуть записатися на вакцинацію онлайн, по телефону або через додаток з відстеження контактів із зараженими TousAntiCovid.

Низка представників медичної спільноти критикують французьку стратегію вакцинації, називаючи її занадто повільною. У Німеччині, яка почала кампанію вакцинації на день раніше, першу дозу щеплення отримали вже понад 200 тисяч осіб. У Франції, за даними міністерства охорони здоров'я за 1 січня, вакцинували тільки 512 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірусвакцинація
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