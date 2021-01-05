Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін візьме з резерву 20 мільйонів для гуманітарної допомоги Хорватії

Вівторок, 5 січня 2021, 17:53

Україна надасть 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала через сильний землентрус.

Джерело: постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram

Пряма мова: "Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року".

Деталі: Мокан зазначає, що найпотужніші поштовхи сягали до 6,8 балів за шкалою Ріхтера. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали. Найбільше постраждала центральна частина країни, руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів. Востаннє землетрус подібної сили в цих широтах стався у 1880 році поблизу Загреба.

Українська правда
Теми: ХорватіяКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

документКонституційний суд видав нову заяву щодо указу Зеленського

Поліція готова їхати до білоруського ексспецназівця, який опублікував запис про вбивство Шеремета

документиЗеленський розбагатів на 4,6 мільйона завдяки двом ТОВ

Застосунок Kyiv Smart City більше не працює

ДокументБлизького соратника Порошенка викликали на допит в НАБУ

Лукашенко про стосунки з Путіним: Загнали вже намертво в одну команду

Усі новини...
Хорватія
Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусів
США поставили скраплений газ в Хорватію: оператор ГТС хоче транспортувати його до України
У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США
Останні новини
19:21
Данія посилила локдаун через "британський" штам
19:00
На Донбасі 5 січня зброя мовчала
18:54
відео, фотоБільше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда
18:49
Прем’єру Нідерландів довелось виправдовуватись за старт вакцинації останніми в ЄС
18:42
"Ігри закінчилися": звільнили головного тепловика Харкова, який був на посаді 17 років
18:21
виправлено від 10:02Степанов назвав фейком інформацію про заборону продажу ліків під час локдауну
18:19
Назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній
17:54
Країни Перської затоки домовились зупинити трирічну ворожнечу з Катаром
17:53
Кабмін візьме з резерву 20 мільйонів для гуманітарної допомоги Хорватії
17:40
Уряд Франції після хвилі критики пообіцяв пришвидшити вакцинацію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!