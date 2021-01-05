Кабмін візьме з резерву 20 мільйонів для гуманітарної допомоги Хорватії

Україна надасть 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала через сильний землентрус.

Джерело: постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram

Пряма мова: "Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року".



Деталі: Мокан зазначає, що найпотужніші поштовхи сягали до 6,8 балів за шкалою Ріхтера. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали. Найбільше постраждала центральна частина країни, руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів. Востаннє землетрус подібної сили в цих широтах стався у 1880 році поблизу Загреба.