Більше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда

У Львові затримали контрабандистів, які переправляли транзитом через Україну рекордну партію наркотику "Героїн" вагою понад 1 тонну і вартістю 2, 3 млрд гривень.

Джерело: сайти Офісу генпрокурора та СБУ

Деталі: За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні 2020 року через порт "Південний" в Одесі. Далі товар під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

Орієнтована вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить 2,3 млрд гривень.

За даними СБУ, точна вага партії складає 1035 кг.

Це була "тривала багатоходова спецоперація", а організоване злочинне угруповання складалося з громадян Туреччини.

Оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові під час фасування наркотиків в орендованих складах. Цього ж дня тут було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, готової до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановити, що це - героїн.