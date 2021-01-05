Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда

Вівторок, 5 січня 2021, 17:54
Більше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда

У Львові затримали контрабандистів, які переправляли транзитом через Україну рекордну партію наркотику "Героїн" вагою понад 1 тонну і вартістю 2, 3 млрд гривень.

Джерело: сайти Офісу генпрокурора та СБУ

Деталі: За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні 2020 року через порт "Південний" в Одесі. Далі товар під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

 

Орієнтована вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить 2,3 млрд гривень.

За даними СБУ, точна вага партії складає 1035 кг.

Це була "тривала багатоходова спецоперація", а організоване злочинне угруповання складалося з громадян Туреччини.

Оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові під час фасування наркотиків в орендованих складах. Цього ж дня тут було затримано громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, готової до транспортування. Проведення експрес-тестів дало можливість встановити, що це - героїн.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: наркотикиконтрабандаЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
наркотики
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: