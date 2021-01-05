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У США заблокували рішення Трампа про санкції щодо Міжнародного кримінального суду

Вівторок, 5 січня 2021, 20:40

У понеділок суд заблокував рішення адміністрації Трампа щодо санкцій проти юристів-правозахисників, які підтримують роботу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Окружна суддя винесла попередню судову заборону на рішення Білого дому ввести кримінальні або цивільно-правові санкції щодо чотирьох професорів права відповідно до указу президента Дональда Трампа в червні минулого року.

Згідно з указом, Держдепартамент і Міністерство фінансів можуть запроваджувати санкції щодо співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) і  приватних осіб, які проводять розслідування щодо дій військових США в Афганістані. Їхні фінансові активи у США можуть заблокувати, а їм та членам родин заборонити в’їзд на територію США.

Суддя заявила, що позивачам, швидше за все, вдасться довести, що виконавчий указ Трампа порушив їхнє конституційне право на свободу слова, що призвело до непоправного збитку.

Позов був поданий нью-йоркською правозахисною організацією Open Society Justice Initiative і професорами.

Джеймс Голдстон, виконавчий директор Open Society Justice Initiative, закликав нову адміністрацію Байдена скасувати указ Трампа, який, за його словами, "прямо суперечить історичній підтримці Вашингтоном міжнародного правосуддя".

У вересні Вашингтон наклав санкції на головного прокурора МКС Фату Бенсуда. Її розслідування стосується можливих військових злочинів, скоєних талібами і афганською владою.

Теми: СШАТрамп
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