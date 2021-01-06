Кім Чен Ин скликав з'їзд "Трудової партії" і визнав провал економіки 

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин визнав, що КНДР провалила план розвитку економіки на 2015-2020 роки по більшості напрямків.

Джерело: KCNA, передає Reuters

Деталі: На восьмому з'їзді "Трудової партії" диктатор заявив, що КНДР не виконала п'ятирічний план, і практично у всіх сферах економіки провалено поставлені завдання.

Пряма мова: "План повинен був бути завершеним в минулому році, але наші результати сильно не відповідають поставленим цілям майже у всіх секторах".

Деталі: Цьогорічний з'їзд партії повинен затвердити план розвитку на наступну п'ятирічку. Також очікується затвердження нової політичної лінії щодо США і Південної Кореї.