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Церемонію вручення "Grammy" перенесли через COVID-19

Середа, 6 січня 2021, 05:12

Церемонію вручення музичної премії "Grammy", яка мала пройти в січні, через пандемію COVID-19 перенесено на березень.

Джерело: CNN з посиланням на організаторів

Дослівно: "Погіршення ситуації з коронавірусом у Лос-Анджелесі, коли лікарні переповнені, служби охорони здоров'я працюють на межі, а також нові рекомендації від МОЗ підштовхнули нас до того, щоб перенести церемонію".

Деталі: Музична нагорода американської Академії звукозапису, що існує з 1958 року, цьогоріч пройде 14 березня. Вести церемонію буде ведучий The Daily Show Тревор Ноа.

"Grammy" присуджується щорічно в 108 категоріях у 30 музичних жанрах за голосуванням уповноважених членів Академії звукозапису.

Найпрестижнішими вважаються 4 нагороди (The Big Four): Запис року; Альбом року; Пісня року; Найкращий новий артист або музичний колектив.

Теми: музика


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