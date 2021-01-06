6 911 нових хворих на COVID в Україні, майже 3 тисячі госпіталізованих 

За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, у лікарні потрапили 2 978 хворих, померли 228 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків зареєстрували у вівторок у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту на коронавірус 5 січня, було 203 дитини та 406 медпрацівників.

За останню добу здійснено ще 52 968 тестувань: методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030. Методом ПЛР від березня проведено вже 5 680 116 тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли 1 090 496 осіб, з них 761 898 осіб одужали, а 19 357 – померли.