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Син Корбана загинув в аварії – джерела

Середа, 6 січня 2021, 07:33
Син Корбана загинув в аварії – джерела

Син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев та його подруга загинули в аварії у Дніпропетровській області, катаючись на квадроциклі. 

Джерело: джерела "Української правди" у правоохоронних органах 

Деталі: За попередньою інформацією, 5 січня 16-річні хлопець та дівчина поїхали в поле кататися на квадроциклі. 

Мати одного з них повідомила правоохоронцям про зникнення.

Підлітків знайшли у воді річки Мокра Сура в селі Новоолександрівка Дніпровського району. 

Попередньо вважають, що Лев Корбан та його супутниця перевернулися і не змогли вибратися з води, оскільки були пристібнуті.

 

"Дніпро оперативний" із посиланням на свої джерела пише, що підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Квадроцикл перекинувся і діти потонули, незважаючи на невелику глибину.

Поліція Дніпропетровської області згодом повідомила, що ввечері 5 січня поліцейські виявили у річці Мокра Сура баггі та тіла двох підлітків, імена яких не називає.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: КорбанДТП
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