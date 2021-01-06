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На Різдво дощитиме, потім мокрий сніг притрусить ожеледицю

Середа, 6 січня 2021, 09:39

6 січня в Україні без істотних опадів і вранці місцями туман, а 7 січня дощі з мокрим снігом, 8 січня очікуються сніг та ожеледиця. 

Джерело: ДСНС та "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр

Дослівно ДСНС: "7 січня вночі у південно-західній частині, вдень в більшості областей дощі, подекуди з мокрим снігом, у південних та центральних областях місцями значні опади; 8 січня у північних, східних, вночі і центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на решті території без опадів".

Деталі: На Різдво, 7 січня, температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південних областях вдень 6-11° тепла.

8 січня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на півдні до 6° тепла.

У Карпатах вночі та вдень 7 січня 0-5° морозу, 8 січня 3-8° морозу.

У столичному регіоні 7-8 січня утримається хмарна погода. 7 січня вночі без опадів, вдень дощ з переходом в мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Загалом вітер південно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с, 7 січня у південних та східних областях, 8 січня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

8 січня опади переважно у вигляді мокрого снігу, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу.

Упродовж 9-10 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха погода. Невеликий мокрий сніг очікується 9 січня у північних, східних областях; на півдні та південному сході місцями з дощем.

Вдень 10 січня в західних та південно-західних областях невеликий, в Карпатах і на Закарпатті помірний мокрий сніг.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла (вночі в західних областях 1-6° морозу, вдень на Закарпатті, півдні країни, 9 січня і на сході 0-5° тепла).

У Києві 9 січня невеликий мокрий сніг; 10 січня без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Теми: погода


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