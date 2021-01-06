Одну з топ-посад у Держдепі отримає Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ – ЗМІ

Обраний президент США Джо Байден планує призначити заступниками держсекретаря ветеранок дипломатичної служби Венді Шерман та Вікторію Нуланд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У Державному департаменті, за словами двох людей, наближених до перехідної команди, досвідчену дипломатку Венді Шерман буде призначено на посаду заступника державного секретаря.

Раніше Шерман працювала державним секретарем з політичних питань в адміністрації Обами і була провідною учасницею переговорів щодо угоди з Іраном.

Ще один дипломат-ветеран, Вікторія Нуланд, буде номінована на роль заступника державного секретаря з політичних питань.

Раніше Нуланд також працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії. Вона перебуває у чорному списку РФ, який передбачає заборону на в'їзд до цієї країни. Чорний список РФ став відповіддю на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд і Шерман, які після відходу адміністрації Обами увійшли до академічних кіл та аналітичних центрів, стали відвертими критиками зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Володимиром Путіним.