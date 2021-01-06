Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Помпео шкодує через відсутність прогресу у врегулюванні на Донбасі

Середа, 6 січня 2021, 11:48

Держсекретар США Майк Помпео висловив жаль через брак прогресу врегулюванні ситуації на сході України під час адміністрації Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Помпео при цьому назвав конфлікт на сході України замороженим.

"Росіяни двічі укладали домовленості, які не виконували. Я шкодую про це. Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу, чи то були наші зусилля, щоб зупинити будівництво Nord stream 2, чи це було рішення президента надати летальні захисні матеріали для українців" - зазначив він.

Він додав, що США також намагалися "збільшити спроможність українського уряду обороняти себе від російських загроз: військових, інформаційних, внутрішніх, енергетичних". 

"Ми зробили всі ці речі, і все ж на південному сході України все ще існує конфлікт - ми не досягли значного прогресу, європейці також не досягли значного прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час" - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Теми: ДонбасвійнаСШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ проти перенесення посиленого карантину: хоче уникнути локдауну навесні 

"Газпром" майже на третину скоротив транзит газу через Україну

фото, відеоСин Корбана загинув в аварії – джерела

У день затвердження перемоги Байдена невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу

Новини 5 січня: Зеленський vs Бойко, продаж під час локдауну

відео, фотоБільше тонни героїну накрили у Львові: рекорд вартістю 2,3 мільярда

Усі новини...
Донбас
ЦВК цікавиться, чи можна провести вибори поблизу лінії фронту на Донбасі 28 березня
На Донбасі 5 січня зброя мовчала
Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини
Останні новини
12:03
"Наноплівки для прикриття номерних знаків": поліція викрила шахрая
11:48
Помпео шкодує через відсутність прогресу у врегулюванні на Донбасі
11:47
МОЗ переклав відповідальність за зрив закупівель ліків на 2020 рік на держпідприємство
11:41
У Норвегіі електромобілі перевищили половину ринку нових машин
11:26
Одну з топ-посад у Держдепі отримає Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ – ЗМІ
11:11
Варшавський університет, де поза чергою вакцинували акторів, оштрафують
10:49
МОЗ проти перенесення посиленого карантину: хоче уникнути локдауну навесні 
10:22
Степанов: Голова "Медзакупівель" підриває репутацію України, змінимо закупника вакцин
10:12
Гривня трохи зміцнилася до долара
09:58
"Газпром" майже на третину скоротив транзит газу через Україну
Усі новини...