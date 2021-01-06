Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео шкодує через відсутність прогресу у врегулюванні на Донбасі

Середа, 6 січня 2021, 10:48

Держсекретар США Майк Помпео висловив жаль через брак прогресу врегулюванні ситуації на сході України під час адміністрації Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Помпео при цьому назвав конфлікт на сході України замороженим.

"Росіяни двічі укладали домовленості, які не виконували. Я шкодую про це. Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу, чи то були наші зусилля, щоб зупинити будівництво Nord stream 2, чи це було рішення президента надати летальні захисні матеріали для українців" - зазначив він.

Він додав, що США також намагалися "збільшити спроможність українського уряду обороняти себе від російських загроз: військових, інформаційних, внутрішніх, енергетичних". 

"Ми зробили всі ці речі, і все ж на південному сході України все ще існує конфлікт - ми не досягли значного прогресу, європейці також не досягли значного прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час" - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Теми: ДонбасвійнаСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: