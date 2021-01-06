Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію.



Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки".

Деталі: Прем’єр нагадав, що Україна зараз очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech.

Він також додав, що керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Але наразі жодна з вакцин не сертифікована в Україні.

Тому Шмигаль висловив упевненість, що "жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження".

Що було раніше: Бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer. За його даними, вони платили за щеплення по 2,5 тисячі євро.