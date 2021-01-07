Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тенісистку Ястремську відсторонили через позитивний тест на допінг

Четвер, 7 січня 2021, 18:16
Twitter Ястремської

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Джерело: ITF, Ястремська у Twitter

Деталі: Міжнародна федерація тенісу повідомляє, що Ястремська здала тест сечі 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії, акредитованої Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) в Монреалі, Канада.

У зразку був виявлений метаболіт местеролона.

Дослівно: "Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обов'язкове тимчасове відсторонення від змагань.

22 грудня 2020 року Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил відповідно до статті 2.1 програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця), і вона була тимчасово відсторонена з 7 січня 2021 року".

Деталі: Сама Ястремська у своєму коментарі в Twitter заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Дослівно Ястремська: "Кілька днів тому я отримала повідомлення від ITF, що я здала позитивний тест на наявність метаболіту местеролону 24 листопада.

Я твердо заявляю, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Я вражена і шокована, особливо з урахуванням того, що за два тижні до цього тесту – 9 листопада 2020 року – здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього останнього турніру в році я перестала тренуватися, щоб відпочити перед початком нового сезону".

Деталі: Ястремська підкреслила, що в її сечі була виявлена ​​дуже мала концентрація забороненої речовини. Вона також заявила, що має намір зробити все, щоб очистити своє ім'я.

Українська правда
Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства

Маск обігнав Безоса і став найбагатшою людиною світу – Bloomberg

Тенісистку Ястремську відсторонили через позитивний тест на допінг

В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України

Мер Тернополя після відмови вводити локдаун змінив думку

Усі новини...
спорт
Українського чемпіона-олімпійця відсторонили від змагань. Коментар тренера
"Амбітні цілі": Україна хоче провести Олімпіаду у 2030-му чи 2032 році
Росіянин Повєткін не хоче битися з українцем Усиком
Останні новини
19:30
Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон
19:09
Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства
19:00
Різдво на Донбасі: обстріли з гранатометів і кулеметів, без втрат
18:46
У Німеччині засновано фонд для підтримки Nord Stream-2
18:44
Маск обігнав Безоса і став найбагатшою людиною світу – Bloomberg
18:35
Зеленський заспокоїв: зимовий карантин не такий жорсткий, як весняний
18:16
Тенісистку Ястремську відсторонили через позитивний тест на допінг
17:45
Черговий рекорд: біткоїн подолав позначку в 38,5 тисяч доларів
17:39
Байден визначився з кандидатом на генерального прокурора
17:07
"Карантинні" 8 тисяч отримали пів мільйона осіб – ОП
Усі новини...