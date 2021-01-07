Тенісистку Ястремську відсторонили через позитивний тест на допінг

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Джерело: ITF, Ястремська у Twitter

Деталі: Міжнародна федерація тенісу повідомляє, що Ястремська здала тест сечі 24 листопада 2020 року, зразок був відправлений до лабораторії, акредитованої Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) в Монреалі, Канада.

У зразку був виявлений метаболіт местеролона.

Дослівно: "Позитивні тести на речовини цієї групи передбачають обов'язкове тимчасове відсторонення від змагань.

22 грудня 2020 року Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил відповідно до статті 2.1 програми (наявність забороненої речовини в пробі гравця), і вона була тимчасово відсторонена з 7 січня 2021 року".

Деталі: Сама Ястремська у своєму коментарі в Twitter заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Дослівно Ястремська: "Кілька днів тому я отримала повідомлення від ITF, що я здала позитивний тест на наявність метаболіту местеролону 24 листопада.

Я твердо заявляю, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Я вражена і шокована, особливо з урахуванням того, що за два тижні до цього тесту – 9 листопада 2020 року – здала негативний тест на турнірі WTA в Лінці. Після цього останнього турніру в році я перестала тренуватися, щоб відпочити перед початком нового сезону".

Деталі: Ястремська підкреслила, що в її сечі була виявлена ​​дуже мала концентрація забороненої речовини. Вона також заявила, що має намір зробити все, щоб очистити своє ім'я.