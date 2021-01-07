Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства

Президент США Дональд Трамп буде позбавлений можливості робити записи у своїх профілях на Facebook та Instagram до інавгурації Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний директор Facebook Марк Цукерберг.

"Ми вважаємо, що ризики дозволу президенту продовжувати користуватися нашими послугами в цей період просто занадто великі… Тому ми продовжуємо блок, який ми розмістили в його акаунтах у Facebook та Instagram, на невизначений термін і принаймні на найближчі два тижні, поки мирний перехід влади не завершиться. Ця історія буде оновлена", - заявив Цукерберг.

Нагадаємо, що першою з соціальних мереж про блокування профілю Трампа заявив Twitter. Проте він ввів блокування лише на 12 годин, а відповідно – вже незабаром воно має завершитися.

Мерія Вашингтона продовжила режим надзвичайної ситуації на 15 днів – до інавгурації Джо Байдена.

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Детальніше про наслідки штурму Капітолію - читайте у статті "Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США".