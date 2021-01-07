Трамп хотів помилувати себе і свою сім'ю - NYT

Чинний президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми помічниками можливість помилувати самого себе.

Джерело: The New York Times

Деталі: За словами двох людей, знайомих з дискусіями, такі обговорення проходили в останні тижні.

Однак невідомо, чи обговорювалося це питання після того, як прихильники Трампа увірвалися в Капітолій у середу.

У декількох бесідах після дня виборів Трамп сказав радникам, що він розглядає можливість помилування, а в інших випадках питав, чи слід йому це зробити і який вплив це матиме на нього з юридичної і політичної точок зору.

За словами джерел, Трамп показав ознаки того, що його інтерес до помилування виходить за рамки порожніх роздумів. Він довгий час стверджував, що у нього є влада помилувати себе, і його опитування думок помічників зазвичай є ознакою того, що він готується до досягнення своїх цілей.

Трамп розглядав також ряд попереджувальних помилувань для своєї сім'ї, в тому числі для своїх трьох старших дітей – Дональда-молодшого, Еріка Трампа та Іванки Трамп, чоловіка Іванки, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера, а також для близьких соратників, таких як особистий адвокат президента Рудольф Джуліані. Трамп висловив радникам побоювання, що міністерство юстиції Байдена може почати розслідування проти них.

Протягом декількох тижнів Трамп питав у помічників і союзників пропозиції про те, кого помилувати. Він також запропонував превентивне помилування радникам і посадовим особам адміністрації. За словами двох джерел, багато з них були спантеличені, бо не вірили, що їм загрожує юридична небезпека і вважали, що прийняття його пропозиції буде розглядатися як визнання провини.

Президентське помилування застосовується лише до федерального закону і не забезпечує захисту від злочинів штату. Воно не буде застосовуватися до звинувачень, які можуть бути пред'явлені прокуратурою Манхеттена при розслідуванні фінансів Trump Organization.

Досі жоден президент США не застосовував помилування до самого себе, тому законність імовірного помилування ніколи не перевірялася в системі правосуддя, і вчені-правознавці розходяться в думках про те, чи визнають це суди, пише видання. Але вони згодні з тим, що президентське помилування може створити новий небезпечний прецедент для президентів, які в односторонньому порядку заявлять, що вони вищі за закон, і захистять себе від відповідальності за будь-які злочини, які скоїли на своїй посаді.