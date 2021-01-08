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Прокуратура США вивчить роль Трампа в штурмі Капітолію

П'ятниця, 8 січня 2021, 01:37
Прокуратура США вивчить роль Трампа в штурмі Капітолію

В.о. федерального прокурора США Майкл Шервін повідомив, що прокуратура вивчить роль всіх дійових осіб в заворушеннях, що відбулися в середу в Вашингтоні, в тому числі участь президента США Дональда Трампа в підбурюванні натовпу.

Джерело: CNN

Деталі: Шервін зазначив, що слідчі на даний момент вивчають особистості всіх, хто міг бути причетний до безладів в Капітолії, а також розслідується роль президента Трампа в підбурюванні натовпу.

Більшість відкритих справ пов'язані з несанкціонованим проникненням в Капітолій і на його територію, а також з вогнепальною зброєю і розкраданням майна.

Повідомляється, що одну людину заарештували з військової напівавтоматичною гвинтівкою й 11 коктейлями Молотова.

Федеральні прокурори порушили 15 кримінальних справ, а до Верховного суду подали ще 40.

Нагадаємо: Напад прибічників Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.

Усе про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампмітинги
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