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Майже 5,7 тис. нових хворих на коронавірус за день, померли 83 людини

П'ятниця, 8 січня 2021, 07:22
Майже 5,7 тис. нових хворих на коронавірус за день, померли 83 людини

5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні протягом четверга 7 січня, летальних випадків – 83.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 402 особи;
  • одужало – 5 131 особа;
  • здійснено тестувань – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 105 169 осіб;
  • одужало – 778 345 осіб;
  • летальних випадків – 19 588;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019
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