Майже 5,7 тис. нових хворих на коронавірус за день, померли 83 людини
П'ятниця, 8 січня 2021, 08:22
5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні протягом четверга 7 січня, летальних випадків – 83.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 402 особи;
- одужало – 5 131 особа;
- здійснено тестувань – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 105 169 осіб;
- одужало – 778 345 осіб;
- летальних випадків – 19 588;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.
Українська правда