Україна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків
Четверо українських моряків, які майже 5 років сиділи в лівійській в'язниці, повернулися додому.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook
Пряма мова: "За дорученням президента МВС разом із МЗС України успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому".
За дорученням Президента, МВС разом із МЗС України, успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому! Дякую ДМС за службу! pic.twitter.com/tuQKk70tyL
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2021
Деталі: За даними МЗС, це - моряки з танкеру Captain Khayyam Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Вони вже зустрілися зі своїми рідними, яких не бачили майже 5 років.
Моряки сиділи у в'язниці в Лівії з лютого 2016 року.
За словами Кулеби, "операція була на межі зриву через низку обставин".
За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський у соцмережі висловив подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.
Читайте також: Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях
Нагадаємо:
- У березні 2016 року в Лівії за підозрою в контрабанді нафтопродуктів заарештували судно Captain Khayyam з екіпажем, у складі якого були п'ять громадян України, а також громадяни Туреччини і Азербайджану.
- Незабаром після арешту лівійська влада з "міркувань гуманності" відпустили члена екіпажу - громадянку України, яка за сприяння українських дипломатів повернулася на батьківщину.