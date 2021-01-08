Україна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків

Четверо українських моряків, які майже 5 років сиділи в лівійській в'язниці, повернулися додому.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Пряма мова: "За дорученням президента МВС разом із МЗС України успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому".

За дорученням Президента, МВС разом із МЗС України, успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому! Дякую ДМС за службу! pic.twitter.com/tuQKk70tyL — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 8, 2021

Деталі: За даними МЗС, це - моряки з танкеру Captain Khayyam Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Вони вже зустрілися зі своїми рідними, яких не бачили майже 5 років.

Моряки сиділи у в'язниці в Лівії з лютого 2016 року.

За словами Кулеби, "операція була на межі зриву через низку обставин".

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський у соцмережі висловив подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.

фото: пресслужба президента

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