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Україна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків

П'ятниця, 8 січня 2021, 10:24
Україна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків

Четверо українських моряків, які майже 5 років сиділи в лівійській в'язниці, повернулися додому.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Пряма мова: "За дорученням президента МВС разом із МЗС України успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більше 4 років утримувались у в'язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися додому".

Деталі: За даними МЗС, це - моряки з танкеру Captain Khayyam Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Вони вже зустрілися зі своїми рідними, яких не бачили майже 5 років.

Моряки сиділи у в'язниці в Лівії з лютого 2016 року.

За словами Кулеби, "операція була на межі зриву через низку обставин".

За інформацією Офісу президента, Володимир Зеленський у соцмережі висловив подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.

 
фото: пресслужба президента

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Нагадаємо:

  • У березні 2016 року в Лівії за підозрою в контрабанді нафтопродуктів заарештували судно Captain Khayyam з екіпажем, у складі якого були п'ять громадян України, а також громадяни Туреччини і Азербайджану.
  • Незабаром після арешту лівійська влада з "міркувань гуманності" відпустили члена екіпажу - громадянку України, яка за сприяння українських дипломатів повернулася на батьківщину.

Українська правда

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Теми: ЛівіяУкраїнав'язниця
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