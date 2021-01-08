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Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною

П'ятниця, 8 січня 2021, 15:30
Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною
Фото kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дійсно звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказала прессекретар глави уряду Ольга Куришко.

"Дійсно прем'єр-міністр звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з офіційним листом, щодо сприяння ранньому доступу українців до вакцинації. Мова йде про отримання Україною вакцини раніше березня, коли очікуються перші партії вакцин в рамках програми COVAX", - сказала Куришко.

Раніше інформацію про лист Шмигаля до Брюсселя розповсюдив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Нагадаємо, раніше 13 країн ЄС звернулися до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства, у тому числі Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу.

Наприкінці 2020 року заступник глави МЗС України Євген Єнін заявив, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль ЄврокомісіявакцинаціяУкраїна
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