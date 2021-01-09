Google видалив соцмережу Parler, куди міг перейти Трамп

У п'ятницю ввечері Google оголосив, що заблокував у своєму магазині популярний серед прибічників Дональда Трампа додаток Parler.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Власникам Parler останні кілька місяців нагадували про необхідність видаляти заклики до насильства, проте їх поширення в соцмережі продовжилося.

"Нам відомо про публікації в додатку Parler, спрямовані на розпалювання безперервного насильства в США" - зазначили в Google.

Одне з нещодавніх повідомлень у соцмережі виглядає наступним чином: "Як нам повернути країну? Це просто ... ми їх вистежимо!".

Слід зазначити, що Apple також пригрозила видалити Parler зі свого магазину додатків.

Варто зазначити, що в минулому році Дональд Трамп зустрічався з керівником свої кампанії Бредом Парскале та іншими політичними помічниками в Білому домі і висунув вимогу: знайти йому соціальну платформу для використання, крім Twitter.

На зустрічі було висловлено занепокоєння, що Twitter - головне місце спілкування Трампа з прихильниками та зовнішнім світом - може врешті-решт заборонити йому спірні публікації. Після зустрічі команда Трампа мобілізувалась, і Парскале розпочав обговорення питання про те, чи варто забезпечити серйозну присутність президента на платформі Parler.

При цьому сам Трамп був занадто відданий Twitter, щоб гаряче підтримати перехід на іншу платформу. Однак це було до того як Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Після блокування свого особистого облікового запису Трамп розкритикував дії Twitter на офіційному аккаунті @POTUS, що має статус урядового аккаунту. Ці твіти були швидко видалені адміністрацією. Трамп спробував запостити ті самі дописи на аккаунті своєї кампанії @TeamTrump, після чого мережа заблокувала на постійній основі цей обліковий запис.

Детальніше про інші зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

Серед нападників була значна кількість прибічників теорії змови QAnon. Про це – у статті "Педофіли проти Трампа: як безглузда теорія змови підштовхнула до штурму парламенту США"