У Києві за добу від COVID-19 померли 15 хворих, майже 450 одужали

У Києві за минулу добу, 8 січня, виявили 344 випадки коронавірусу, 15 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта.

Одужали за добу 448 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 120, Печерському – 46 та в Дніпровському районі – 36 випадків.

Серед нових хворих – 188 жінок віком від 18 до 81 року, 142 чоловіка віком від 18 до 82 рокiв, 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років.

Захворіли, зокрема, 17 медиків.

З початку епідемії у Києві 116 813 підтверджених випадків коронавірусу, 2 067 летальних випадків і 42 784 одужань.