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Найближчими днями Україна снігу не дочекається

Субота, 9 січня 2021, 12:09
Найближчими днями Україна снігу не дочекається

У неділю та понеділок в Україні істотних опадів не очікується.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю в південно-східній частині, західних та місцями північних областях України на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині до 5° тепла.

У Києві – без істотних опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

 

У понеділок, 11 січня, погода в Україні без істотних опадів, лише в Одеській області невеликий дощ з мокрим снігом.

У західній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в північно-східних областях до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

 

У Києві в понеділок без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода
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