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Рекордні снігопади в Іспанії: є загиблі, заблоковані дороги і аеропорт

Субота, 9 січня 2021, 13:23

Шторм "Філомена" накрив значну територію Іспанії, спричинивши найбільші в цьому столітті снігопади, а в Мадриді снігу випало найбільше за останні 40-50 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Шторм "Філомена" у п`ятницю ввечері залишив сотні іспанців у пастці на автострадах країни, а Мадрид став епіцентром хаосу, спричиненого погодою.

У столиці зупинився громадський транспорт, припинили вивозити сміття. У Мадриді випала найбільша за останні 40-50 років кількість снігу, в результаті соцмережі наповнили сюрреалістичні зображення: запряжені собаками сані на міських вулицях, лижники в центральній частині Пуерта-дель-Соль та ігри у сніжки на знаковій площі Кальяо.

Водночас невизначена кількість людей залишається застряглою у своїх машинах на автострадах, включаючи кільцеві дороги М-30 та М-40. Їм на допомогу залучили армію.

Жертвами негоди стали двоє людей: безхатько помер від переохолодження у Сарагосі; другою жертвою стала мешканка Малаги, яка опинилася у пастці у власному авто.

Також аеропорт Мадрида був змушений закритись о 22:00 п'ятниці, і не повинен відкритися у суботу. Були також скасування та затримки потягів.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес закликав громадян уникати поїздок та виконувати вказівки екстрених служб.

Теми: Іспанія


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