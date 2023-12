В Індонезії розбився пасажирський літак

Пасажирський літак авіакомпанії Sriwijaya Air із 62 людьми на борту зазнав катастрофи незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Джерело: ВВС, CNN Indonesia, Reuters, міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді в інтерв'ю Detik

Деталі: За словами офіційних осіб, літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок на шляху в Понтіанак у провінції Західний Калімантан.

Сайт відстеження польотів Flightradar24.com повідомив, що літак втратив висоту понад 3000 м менш ніж за хвилину.

У міністерстві транспорту заявили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN