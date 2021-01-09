В Індонезії розбився пасажирський літак

Пасажирський літак авіакомпанії Sriwijaya Air із більш ніж 50 людьми на борту зазнав катастрофи незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Джерело: ВВС, CNN Indonesia, Reuters, міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді в інтерв'ю Detik

Деталі: За словами офіційних осіб, літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок на шляху в Понтіанак у провінції Західний Калімантан.

Сайт відстеження польотів Flightradar24.com повідомив, що літак втратив висоту понад 3000 м менш ніж за хвилину.

У міністерстві транспорту заявили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Згідно з реєстраційними даними, літак – це 27-річний Boeing 737-500. Літак не є моделлю 737 Max, літаки якої зазнали катастрофи двічі за останні роки.

Як повідомляє CNN Indonesia, жителі острова Ланканг стверджують, що двічі чули вибух і знайшли кілька предметів у морі, в тому числі частини фюзеляжу.

За словами представника пошуково-рятувального агентства Басарнаса, рятувальники, які шукали індонезійська літак, виявили імовірні уламки в водах на північ від міста.

Агус Харіоно повідомив Reuters, що не було підтверджено, що уламки належали рейсу Sriwijaya Air SJ182.

Пізніше влада Індонезії підтвердила, що літак зазнав аварії.

"Так, недалеко від острова Мале", - сказав міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді в інтерв'ю порталу Detik на питання, чи підтверджено, що зниклий літак зазнав аварії.