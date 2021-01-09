В Індонезії розбився пасажирський літак

Пасажирський літак авіакомпанії Sriwijaya Air із 62 людьми на борту зазнав катастрофи незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти.

Джерело: ВВС, CNN Indonesia, Reuters, міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді в інтерв'ю Detik

Деталі: За словами офіційних осіб, літак Boeing 737 авіакомпанії Sriwijaya Air втратив зв'язок на шляху в Понтіанак у провінції Західний Калімантан.

Сайт відстеження польотів Flightradar24.com повідомив, що літак втратив висоту понад 3000 м менш ніж за хвилину.

У міністерстві транспорту заявили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Згідно з реєстраційними даними, літак – це 27-річний Boeing 737-500. Літак не є моделлю 737 Max, літаки якої зазнали катастрофи двічі за останні роки.

Як повідомляє CNN Indonesia, жителі острова Ланканг стверджують, що двічі чули вибух і знайшли кілька предметів у морі, в тому числі частини фюзеляжу.

За словами представника пошуково-рятувального агентства Басарнаса, рятувальники, які шукали індонезійська літак, виявили імовірні уламки в водах на північ від міста. Агус Харіоно повідомив Reuters, що не було підтверджено, що уламки належали рейсу Sriwijaya Air SJ182.

На борту літака перебувало 56 пасажирів, в тому числі 10 дітей, повідомив співробітник національного пошуково-рятувального агентства Басарнаса. За даними місцевих ЗМІ, на борту було 6 членів екіпажу.

Пізніше влада Індонезії підтвердила, що літак зазнав аварії.

"Так, недалеко від острова Мале", - сказав міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді в інтерв'ю порталу Detik на питання, чи підтверджено, що зниклий літак зазнав аварії.