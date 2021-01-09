На магістральному газопроводі Укртрансгазу пролунав вибух

На магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

Джерело: повідомлення "Лубнигаз"

Деталі: У зв'язку з вибухом компанія попередила споживачів про можливе аварійне відключення газопостачання.

Дослівно: "За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація торкнулася ГРС "Новаки" та ГРС "Вишневе" Оржиця. Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, уточнюється.

АТ "Лубнигаз" у оперативному режимі виводить усі аварійні служби на чергування. Інформація уточнюється у оперативному режимі".

Додатково: у соцмережах ширяться відео пожежі на ділянці, де стався вибух.