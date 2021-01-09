Королева Британії вакцинувалась від коронавірусу

Королева Британії та її чоловік герцог Единбурзький отримали щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив Букінгемський палац, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У суботу монаршее подружжя отримало перші дози вакцини від COVID-19.

Зазначається, що подібні повідомлення, які стосуються стану здоров'я членів королівської сім'ї, є досить рідкісними.

Повідомляється, що королева вирішила, що інформацію слід оприлюднювати, щоб запобігти неточностям та подальшим спекуляціям.

Монарше подружжя приєдналося до більш ніж мільйона людей, які вже отримали щеплення.

Ін’єкції вводив королівський домашній лікар у Віндзорському замку.

Королева та принц Філіп провели тихе Різдво у своїй резиденції в Беркширі, відмовившись від традиційних зборів королівської родини в Сандрінгемі.