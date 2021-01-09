Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Днями ЄСПЛ оголосить важливу інформацію у справі "Україна проти РФ" – Мін'юст

Субота, 9 січня 2021, 18:04
Днями ЄСПЛ оголосить важливу інформацію у справі Україна проти РФ – Мін'юст

Україна протягом кількох найближчих днів очікує рішення Європейського суду з прав людини стосовно прийнятності позову України проти РФ через окупацію Криму.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Деталі: 13 березня 2014 року український уряд подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму. ЄСПЛ одразу прийняв заяву до свого провадження та справі "Україна проти Росії" було присвоєно № 20958/14 із наданням їй статусу пріоритетної.

Зміст міждержавної заяви "Україна проти Росії" охоплює скарги уряду України на порушення Росією прав громадян.

Зараз справа перебуває на стадії розгляду питання щодо її прийнятності. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень.

За словами Малюськи, Україна очікує винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але буде важливим проміжним результатом.

Пряма мова: "Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті протягом найближчих кількох днів. Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, суд перейде до розгляду скарги України по суті. Якщо ні – будемо воювати по інших справах".

Українська правда
Теми: КримРосіяокупаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

Усі новини...
Крим
Путіну доповіли про підрив Кримського мосту
Черги на міст і на пором, затори на Херсонщині – наслідки пошкодження Кримського мосту
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР назвали справжню кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: