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Днями ЄСПЛ оголосить важливу інформацію у справі "Україна проти РФ" – Мін'юст

Субота, 9 січня 2021, 19:04

Україна протягом кількох найближчих днів очікує рішення Європейського суду з прав людини стосовно прийнятності позову України проти РФ через окупацію Криму.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Facebook

Деталі: 13 березня 2014 року український уряд подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну заяву проти Росії щодо подій на території Криму. ЄСПЛ одразу прийняв заяву до свого провадження та справі "Україна проти Росії" було присвоєно № 20958/14 із наданням їй статусу пріоритетної.

Зміст міждержавної заяви "Україна проти Росії" охоплює скарги уряду України на порушення Росією прав громадян.

Зараз справа перебуває на стадії розгляду питання щодо її прийнятності. На цьому етапі розгляду справи Україна доводить юрисдикцію РФ щодо заявлених Україною порушень.

За словами Малюськи, Україна очікує винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності. Це ще не буде рішенням по суті вимог, але буде важливим проміжним результатом.

Пряма мова: "Дату оголошення рішення щодо прийнятності ЄСПЛ розмістить на своєму сайті протягом найближчих кількох днів. Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, суд перейде до розгляду скарги України по суті. Якщо ні – будемо воювати по інших справах".

Українська правда
Теми: КримРосіяокупаціясуд


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