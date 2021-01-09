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Папа Римський розповів, коли зробить щеплення від коронавірусу

Субота, 9 січня 2021, 19:57
Папа Римський розповів, коли зробить щеплення від коронавірусу

Папа Римський Франциск планує зробити щеплення від Covid-19 наступного тижня.

Деталі: Reuters

Деталі: Папа Римський у суботу, 9 січня, завив про бажання зробити щеплення від коронавірусу.

Крім того, священнослужитель виступив із закликом до всіх робити щеплення від COVID-19, щоб захистити не лише своє життя, але й життя оточуючих.

Пряма мова: "Я вважаю, що з етичного погляду кожен має отримати вакцину".

Додатково: Папа Римський Франциск також нагадав, що незабаром у Ватикані стартує кампанія вакцинації від коронавірусу: "Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я зарезервував місце для себе. Це потрібно зробити".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусВатикан
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