Демократи у Конгресі вже готові представити статтю для імпічменту Трампа

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявляє про готовність представити статтю для оголошення імпічменту президенту країни Дональду Трампу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: У своєму Twitter один з авторів документа конгресмен Тед Лью анонсував таке винесення на понеділок, 11 січня.

Він зазначив, що вже 180 осіб висловили підтримку статті.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися у Білому домі, оскільки несе відповідальність за недавні заворушення у Вашингтоні, в ході яких група прихильників чинного президента прорвалася в будівлю Конгресу.

Очікується, що демократи в Палаті представників можуть встигнути оголосити імпічмент, скориставшись прискореною процедурою. Однак Сенат США, в якому більшість у республіканців, може або відхилити пропозицію про імпічмент, або затягнути розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.

Пряма мова Теда Лью: "Ми внесемо на розгляд статтю для імпічменту в понеділок, під час засідання Палати представників".