The WSJ назвало імена спонсорів мітингу, після якого почався штурм Капітолію

Одними із спонсорів мітингу прихильників Дональда Трампа, який програв вибори президента США, були симпатики теорії змов та донори Республіканської партії.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Зокрема, одним із них був Алекс Джонс, відомий в США радіоведучий, прихильник теорії змов. Його сторінки в соцмережах вже заблоковані через поширення дезінформації.

Зазначається, що спочатку Джонс хотів надати 50 тисяч доларів організаторам за можливість йому виступити на мітингу. Проте завдяки Джулі Дженкінс Фанчеллі, сім’я якої володіє мережею супермаркетів Publix, ця сума зросла до 300 тисяч доларів.

Загалом, бюджет складав 500 тисяч доларів.

Фанчеллі раніше робила внески на рахунок Республіканської партії, від якої Трамп і балотувався на посаду. Лише за час виборчої кампанії вона пожертвувала майже один мільйон доларів.

У виданні вказують, що внесок Джонса витратили на захід, що відбувся 5 січня, тобто за день до захоплення Капітолію. Хоча очевидці вказують, що той таки був присутній на мітингу 6 січня та закликав його учасників бути мирними та взяти участь в іншому мітингу. До останнього причетні фінансистка Керолін Рен, яка пов’язана із Фанчеллі. Також відомо, що Рен допомагала в організації й інших заходів на підтримку Трампа, що відбувались 6 січня.

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