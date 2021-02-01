Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, хоча ще пару днів тому він запровадив санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Раніше такі санкції запровадили в США.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

Пряма мова: "Я не можу з цим погодитись, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю – УП)...

Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але в той же час в нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ та кордони, то вони можуть бути присутніми у вашій країні.

Деталі: В інтерв’ю Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акції "Мотор Січі". "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але за мого президента точно ні", – відповів президент.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

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