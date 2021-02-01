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Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів

Понеділок, 1 лютого 2021, 02:29

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, хоча ще пару днів тому він запровадив санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Раніше такі санкції запровадили в США. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO

Пряма мова: "Я не можу з цим погодитись, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю – УП)...

Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але в той же час в нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ та кордони, то вони можуть бути присутніми у вашій країні. 

Деталі: В інтерв’ю Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акції "Мотор Січі". "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але за мого президента точно ні", – відповів президент. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Нагадаємо:

  • Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну. 
  • Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".
  • Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКитайінвестиції


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