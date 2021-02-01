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Ізраїль вдвічі збільшив штрафи за порушення карантину

Понеділок, 1 лютого 2021, 03:20

Порушники карантину в Ізраїлі можуть заплатити до 3 тисяч доларів. 

Джерело: Times of Israel

Деталі: Законопроєкт, який посилює відповідальність для тих, хто не дотримується ізоляції, прийняв парламент країни. 

Зазначається, що вказане рішення було прийнято на тлі масового порушення правил ортодоксальними вірянами. Ще однією причиною для подвоєння штрафів став високий рівень інфікування та смертності в країні, незважаючи на успішні темпи вакцинації проти коронавірусу. 

Раніше за порушення карантину можна було заплатити до 1,5 тисяч доларів, наразі штраф становить близько 3 тисяч. 

Нагадаємо: 

  • За час пандемії в Ізраїлі зареєстрували понад 643 тисячі випадків захворювання на коронавірус та 4796 смертей. Лише за минулу добу кількість хворих зросла на майже 4,5 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Ізраїлькарантин


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