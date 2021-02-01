Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль вдвічі збільшив штрафи за порушення карантину

Понеділок, 1 лютого 2021, 02:20
Ізраїль вдвічі збільшив штрафи за порушення карантину

Порушники карантину в Ізраїлі можуть заплатити до 3 тисяч доларів. 

Джерело: Times of Israel

Деталі: Законопроєкт, який посилює відповідальність для тих, хто не дотримується ізоляції, прийняв парламент країни. 

Зазначається, що вказане рішення було прийнято на тлі масового порушення правил ортодоксальними вірянами. Ще однією причиною для подвоєння штрафів став високий рівень інфікування та смертності в країні, незважаючи на успішні темпи вакцинації проти коронавірусу. 

Раніше за порушення карантину можна було заплатити до 1,5 тисяч доларів, наразі штраф становить близько 3 тисяч. 

Нагадаємо: 

  • За час пандемії в Ізраїлі зареєстрували понад 643 тисячі випадків захворювання на коронавірус та 4796 смертей. Лише за минулу добу кількість хворих зросла на майже 4,5 тисяч осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР назвали справжню кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: