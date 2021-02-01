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Вперше за кілька місяців у світі виявили менше 400 тисяч хворих на COVID-19

Понеділок, 1 лютого 2021, 04:18
Вперше за кілька місяців у світі виявили менше 400 тисяч хворих на COVID-19

За минулу добу у світі виявили майже 395 тисяч випадків коронавірусу. Востаннє менше 400 тисяч позитивних результатів тестування підтверджували у середині жовтня. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, у США діагностували майже 108 тисяч інфікувань. Майже 28 тисяч випадків коронавірусу зареєстрували у Бразилії. Окрім того, близько 20 тисяч хворих зафіксували у Великій Британії та Франції.

Росія повідомила про 18 тисяч заражень, Мексика – про 15 тисяч, Індонезія – про 12 тисяч. 

За цей же період коронавірус забрав життя 9826 осіб, загалом померли 2 мільйони 237 тисяч хворих.

 

Вилікувались від недуги більше 75 млн осіб. Наразі активними залишаються понад 26 млн випадків захворювання. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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