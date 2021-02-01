Вперше за кілька місяців у світі виявили менше 400 тисяч хворих на COVID-19

За минулу добу у світі виявили майже 395 тисяч випадків коронавірусу. Востаннє менше 400 тисяч позитивних результатів тестування підтверджували у середині жовтня.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США діагностували майже 108 тисяч інфікувань. Майже 28 тисяч випадків коронавірусу зареєстрували у Бразилії. Окрім того, близько 20 тисяч хворих зафіксували у Великій Британії та Франції.

Росія повідомила про 18 тисяч заражень, Мексика – про 15 тисяч, Індонезія – про 12 тисяч.

За цей же період коронавірус забрав життя 9826 осіб, загалом померли 2 мільйони 237 тисяч хворих.

Вилікувались від недуги більше 75 млн осіб. Наразі активними залишаються понад 26 млн випадків захворювання.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: