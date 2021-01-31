Коронавірус виявили ще у 3177 людей, "лідер" – Франківщина

Протягом суботи, 30 січня, в Україні зафіксували 3177 нових випадків коронавірусної хвороби, 79 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, повідомляється про 146 заражень серед дітей та 86 хворих медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізували 1960 заражених.

Одужало за день 4 126 осіб, здійснено тестувань – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 219 455 людей, хвороба забрала життя 22 707 українців.

Дослівно: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях"

Нагадаємо: 29 січня в Україні підтвердили 4685 нових випадків COVID, 149 хворих померли, було госпіталізовано 1906 осіб.

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