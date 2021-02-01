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У М’янмі стався військовий переворот

Понеділок, 1 лютого 2021, 05:30
У М’янмі стався військовий переворот
Аун Сан Су Чжі

Військові захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Джерело: Reuters 

Деталі: В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів". Наразі владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнг. У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір. Місцеві також кажуть про повільну швидкість інтернету. 

Останні кілька днів у М’янмі характеризувались ескалацією між цивільним урядом та військовими. 

Нагадаємо: У листопаді минулого року у М’янмі (колишня Бірма) відбулись вибори. На них перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 

Українська правда

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