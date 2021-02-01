У М’янмі стався військовий переворот

Військові захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Джерело: Reuters

Деталі: В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів". Наразі владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнг. У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір. Місцеві також кажуть про повільну швидкість інтернету.

Останні кілька днів у М’янмі характеризувались ескалацією між цивільним урядом та військовими.

Нагадаємо: У листопаді минулого року у М’янмі (колишня Бірма) відбулись вибори. На них перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.