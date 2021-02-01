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Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО?

Понеділок, 1 лютого 2021, 08:03
Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО?
AFP

Президент України Володимир Зеленський прагне від США на чолі з Джозефом Байденом допомоги у протистоянні з Росією та сприяння у русі України до НАТО. 

Джерело: інтерв’ю Володимира Зеленського американському "Axios", "Голос Америки

Деталі: Зеленський побажав Байдену "успіху з усіма викликами, які перед ним постануть". 

Він висловив побажання, щоб Україна й США "увійшли в новий етап та стали на новий шлях". 

Пряма мова: "На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації...

Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки – тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?

Я вірю, що відповідь може звучати так: "Пане президенте, ми відчуваємо Україну як стратегічного партнера. Ми розуміємо, що Україна реально має сьогодні потужну армію в Європі й захищає на сході країни не тільки українських громадян, а й європейських. Тому за мою каденцію Україна повинна бути в НАТО".

Або інакшою буде відповідь, але хотілось би, щоб вона була дуже чесною".

Нагадаємо: Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському ЗМІ "Axios" за три дні після інавгурації Джо Байдена. 15-хвилинне інтерв’ю транслювалось на платформах HBO.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийБайденСШАНАТОРосія
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