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Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту

Понеділок, 1 лютого 2021, 09:54

Колишній президент США Дональд Трамп найняв нову команду захисту незадовго до початку другого судового процесу щодо імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В офісі Трампа пізно ввечері в неділю заявили, що захист очолять юристи Девід Шон і Брюс Кастор.

У заяві йдеться, що Шон і Кастор згодні з тим, що судовий процес проти Трампа неконституційний. Переважна більшість республіканців в Сенаті недавно також дотримувалися цієї точки зору.

Телекомпанія CNN раніше повідомила, що група захисту з п'яти адвокатів відмовилася представляти Трампа, пославшись на розбіжності з приводу його правової стратегії.

За даними телеканалу, Трамп хотів, щоб "адвокати будували лінію захисту на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори були вкрадені у нього", а не на законності чи незаконності засудження президента після того, як він покинув свій пост.

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент.

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Теми: ТрампСША
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