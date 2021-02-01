Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту
Колишній президент США Дональд Трамп найняв нову команду захисту незадовго до початку другого судового процесу щодо імпічменту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
В офісі Трампа пізно ввечері в неділю заявили, що захист очолять юристи Девід Шон і Брюс Кастор.
У заяві йдеться, що Шон і Кастор згодні з тим, що судовий процес проти Трампа неконституційний. Переважна більшість республіканців в Сенаті недавно також дотримувалися цієї точки зору.
Телекомпанія CNN раніше повідомила, що група захисту з п'яти адвокатів відмовилася представляти Трампа, пославшись на розбіжності з приводу його правової стратегії.
За даними телеканалу, Трамп хотів, щоб "адвокати будували лінію захисту на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори були вкрадені у нього", а не на законності чи незаконності засудження президента після того, як він покинув свій пост.
Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого.
Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.
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