Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту

Понеділок, 1 лютого 2021, 10:54

Колишній президент США Дональд Трамп найняв нову команду захисту незадовго до початку другого судового процесу щодо імпічменту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В офісі Трампа пізно ввечері в неділю заявили, що захист очолять юристи Девід Шон і Брюс Кастор.

У заяві йдеться, що Шон і Кастор згодні з тим, що судовий процес проти Трампа неконституційний. Переважна більшість республіканців в Сенаті недавно також дотримувалися цієї точки зору.

Телекомпанія CNN раніше повідомила, що група захисту з п'яти адвокатів відмовилася представляти Трампа, пославшись на розбіжності з приводу його правової стратегії.

За даними телеканалу, Трамп хотів, щоб "адвокати будували лінію захисту на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори були вкрадені у нього", а не на законності чи незаконності засудження президента після того, як він покинув свій пост.

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент.

Теми: ТрампСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 

Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО?

Головні новини неділі і ночі: візит СБУ на "Мотор Січ", протести в РФ

Президент не відчуває загрози від Китаю, хоча ввів санкції проти їхніх інвесторів

В ОРДО заявили про отримання російської вакцини від COVID-19

Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму

Усі новини...
Трамп
The WSJ назвало імена спонсорів мітингу, після якого почався штурм Капітолію
Люди з оточення Зеленського розповіли про контакти з Джуліані й Трампом
Команда адвокатів пішла від Трампа за 10 днів до початку процесу про імпічмент - ЗМІ
Останні новини
10:55
Зеленський планує за тиждень провести форум із "першочергових" питань 
10:54
"Мотор Січ": Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів
10:54
Трамп найняв нових адвокатів перед початком судового процесу щодо імпічменту
10:41
Україна проситиме про більшу кількість вакцин Pfizer
10:21
відеоРосійський Су-24 пролетів на малій висоті поруч з есмінцем США в Чорному морі
09:58
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
09:43
Канада посилила правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу
09:40
Президент Чехії: Навальний - проти Путіна, а не режиму, він підтримав анексію Криму
09:38
МОЗ: Україна вже за два тижні отримає вакцини від коронавірусу 
09:26
Зеленський про вакцини: Неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!